«Союз МС-17» отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-17» расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед посадкой на Землю. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 04.32 мск «Союз МС-17» отстыковался от модуля «Поиск».

Позже корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

Отмечается, что посадка спускаемого аппарата корабля должна состояться в 07.56 мск.

Ранее сообщалось, что спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-17» совершит посадку в Казахстане 17 апреля.