NASA назвала дату первого полета беспилотного вертолета на Марсе

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе запланирован на понедельник, 19 апреля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление NASA.

«NASA запланировало не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полет своего вертолета Ingenuity Mars примерно в 3:30 EDT (10.30 мск)», — говорится в сообщении.

Данные, полученные во время полеты, будут получены на Земле спустя несколько часов. Запуск вертолета переносился уже несколько раз.

Ранее в биографии Twitter-аккаунта главы SpaceX и Tesla Илона Маска появилась новая запись — миллиардер назвал себя «императором Марса».

Это второе «звание» предпринимателя, которые он выдал себе самостоятельно. Ранее Маск переименовал свою должность гендиректора американского производителя электромобилей Tesla в «Technoking», то есть «технокороля». Финансовый директор компании Зак Киркхорн изменил название своей должности на Master of Coin («Мастер над монетой») по аналогии с вымышленным титулом в книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и сериале «Игра престолов».