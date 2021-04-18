Россия решила покинуть МКС с 2025 года

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и приступит к созданию национальной станции, передает РИА «Новости».

По его словам, международные партнеры о таком решении будут предупреждены заранее.

«Россия планирует создать свою национальную космическую станцию. МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами», — сказал Борисов.

Как отмечается, такое решение было принято 12 апреля, в День космонавтики, в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство МКС началось в 1998 году, первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года. Сейчас в космическом проекте участвуют 15 членов, среди которых пять — основные. Это Россия, США, Европейское космическое агентство, Япония и Канада.