Вертолет Ingenuity прислал фото своей тени на Марсе

Ingenuity, первый в истории марсианский вертолет, прислал на Землю фотографию из своего полета на которой видна его собственная тень.

Первый снимок с летательного аппарата был продемонстрирован на пресс-конференции NASA. Снимок был сделан на навигационную камеру вертолета, которая всегда направлена вниз.

Взлет вертолета состоялся примерно в 10.30 мск. «Поздравляем всех», — эмоционально сказала руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения Мими Аунг, порвав на клочки какие-то бумаги на столе, когда узнала об успехе эксперимента.

Как сообщил диктор трансляции, вертолет успешно совершил взлет, висение, спуск и посадку. «Это первый полет аппарата на другой планете», — сообщил диктор.

Вертолет был доставлен на планету вместе с марсоходом Perseverance в феврале этого года. Основными задачами марсохода станут поиск признаков жизни , геологические исследования. Ingenuity – экспериментальный аппарат, главной целью которого стало доказательство возможности управляемого полета на Марсе.