НАСА опубликовало видео первого запуска вертолета Ingenuity на Марсе

В национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовали видео первого полета аппарата Ingenuity над поверхностью Марса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данный беспилотник поднялся на высоту около трех метров, после чего завис над поверхностью планеты почти на минуту и опустился обратно вниз.

Данная миссия была признана успешной, вся информация об испытании поступила на Землю через несколько часов после его окончания.

Беспилотный вертолет прибыл на Красную планету в феврале вместе с марсоходом Perseverance. Как отмечают в НАСА, он поможет наблюдению за испытанием аппарата, а также передаче снимков и другой важной информации ученым.

Ранее Ingenuity прислал на Землю фотографию из своего полета, на которой видна его собственная тень. Снимок был сделан на навигационную камеру вертолета, которая всегда направлена вниз.

До этого, 19 апреля, Ingenuity совершил первый испытательный полет на этой планете.