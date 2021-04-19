Новая космическая станция должна стать высокоорбитальной

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новая российская космическая станция должна быть выведена на более высокую орбиту, чем МКС.

«Нам нужно подниматься выше. Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию и особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще с освоением Северного морского пути», — считает Борисов.

Ранее Борисов заявил, что состояние МКС может привести к катастрофе.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать», — считает вице-премьер.

В августе 2018 года в обшивке российского корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а также взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека «Союза», и доставили образцы на Землю для расследования причин инцидента.