В Сингапуре создали систему тестирования на COVID-19 через дыхание

В Сингапуре создали приборы для проведения дыхательных тестов на коронавирусную инфекцию, пишет газета The Straits Times.

Издание сообщает, что такие аппараты под названием TracieX уже начали работать в тестовом режиме в национальном центре инфекционных заболеваний и аэропорту Чанги, где прилетающим пассажирам предлагают сдать тест на COVID-19 новым способом.

Как рассказали разработчики, при каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются из-за различных биохимических реакций в клетках человека, и устройство может фиксировать изменения химического состава дыхания.

Отмечается, что точность результатов у данного прибора в ходе клинических исследований оказалась на уровне 95%, что почти сопоставимо с эффективностью ПЦР-тестов. При этом каждое исследование стоит примерно $20, что дешевле уже имеющихся аналогов, и аппарат TracieX показывает результат в течение двух минут.

По данным газеты, уже в предстоящем июне устройства будут запущены в массовое производство.