В РАН рассказали о российском методе, определившем более 400 геномов COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал о методе, разработанном российскими учеными, благодаря которому удалось выявить более 400 вариантов SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о методе определения полного генома коронавируса и анализа его генетических вариантов, разработка принадлежит специалистам ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

По его словам, разработана праймерная модель, благодаря которой можно идентифицировать полный геном, используя только 17 пар праймеров. К настоящему времени определено свыше 400 геномов SARS-CoV-2, из них 300 опубликованы в отечественной базе данных и 270 — в международной.

Сергеев уточнил, что новый подход позволил ученым построить филогенетическое дерево, отражающее эволюционные взаимосвязи между новыми вариантами вируса.

Общее собрание членов РАН проходит 20–21 апреля в гибридном формате.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 8 164 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в стране зарегистрировано 4 718 854 случая коронавирусной инфекции, из них 106 307 — с летальным исходом. Вылечились 4 343 229 человек.

Всего в мире, по данным американского университета имени Джонса Хопкинса, зарегистрирован 142 118 571 случай коронавирусной инфекции, из них 3 030 557 — с летальным исходом.