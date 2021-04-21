Рогозин заявил, что оборудование российского сегмента МКС на 80% выработало ресурс

Порядка 80% оборудования на российском сегменте Международной космической станции уже выработало ресурс. На поддержание понадобится столько же средств, как и на создание отдельной станции, приводит «Интерфакс» заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Есть консенсус между правительством и «Роскосмосом» относительно того, что это необходимо. Это первое», — подчеркнул Рогозин.

По словам главы государственной корпорации, на поддержание российского сегмента станции, в том числе отправку кораблей, нужны такие же бюджеты, что и на постройку отдельной российской орбитальной станции. Речь идет о периоде с 2025 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что российский экипаж постоянно борется с утечками воздуха. Кроме того, в ноябре 2020 года на российском сегменте вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос.

Известно, что 12 апреля президент России Владимир Путин на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли одобрил строительство национальной орбитальной служебной станции.

Ко всему прочему, в России началось строительство первого модуля новой орбитальной станции.