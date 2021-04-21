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Новости науки

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Рогозин допустил передачу США ответственности за российский сегмент МКС

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Россия может передать Соединенным Штатам ответственность за свой сегмент Международной космической станции (МКС) после выхода из проекта в 2025 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его слова приводит РИА «Новости».

Как рассказал Рогозин, в настоящее время российская сторона начинает переговоры с партнерами из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета», – отметил глава госкорпорации.

Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта МКС с 2025 года и приступить к созданию национальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции.

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