Рогозин рассказал, почему Россия будет самостоятельно строить орбитальную станцию

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что в России приняли решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, так как именно в этом случае ее можно сделать хорошо. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотите сделать хорошо, делайте сами», — подчеркнул он.

Также он отметил, что РФ не исключает сотрудничество с другими государствами при работе станции, однако добавил, что ее дизайн должен быть исключительно российским.

20 апреля началось строительство первого базового модуля для новой российской орбитальной станции.

Ранее Рогозин сообщил, что Россия может передать Соединенным Штатам ответственность за свой сегмент Международной космической станции (МКС) после выхода из проекта в 2025 году.

До этого вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года и приступит к созданию национальной станции.