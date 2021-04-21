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Новости науки

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Академику Хазанову грозит до 10 суток ареста за организацию незаконного мероприятия

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Академику РАН Ефиму Хазанову, задержанному в Нижнем Новгороде, грозит до десяти суток ареста за организацию незаконного публичного мероприятия, сообщает ТАСС.

«В отношении меня составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления)», — рассказал ученый.

По данной статье предусмотрен административный арест сроком до 10 суток.

Агентство со ссылкой на Хазанова уточняет, что поводом для ареста могли стать его репосты в социальных сетях.

Ранее стало известно, что академика РАН Ефима Хазанова задержали в Нижнем Новгороде. По словам физика, он не знал, почему его задержали. Уточнялось, что на странице ученого в Facebook среди прочих опубликован репост сообщения о подготовке несогласованной акции в среду 21 апреля. Связано ли задержание Хазанова с этим репостом, не известно.

Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост заместителя директора по научной работе Института прикладной физики Российской академии наук.

В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за исследование гравитационных волн.

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