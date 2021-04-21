РАН обозначила профессии будущего

Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала о самых востребованных профессиях в будущем, отдельно отметив необходимость выбирать профессии в смежных областях.

«Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи», — назвала Донник естественнонаучные специальности.

Кроме того, по данным РАН, в России ощущается серьезная нехватка IT-специалистов, Донник оценивает дефицит айтишников в 100 тыс. человек, который в скором будущем может вырасти до одного миллиона.

«В свое время посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, тогда как в непрофильных организациях их убрали. А потребность огромная», — объяснила Донник.

Также вице-президент РАН предостерегла от неправильного понимания востребованности профессий в будущем — они не станут массовыми и легкодоступными. Очень важным направлением работы станет переподготовка базовых специалистов.

«Агроном с навыками генетики быстрее все это освоит и войдет в народное хозяйство <…> Будущее за базовым хорошим образованием профессиональным и плюс специализация по современным направлениям и технологиям», — утверждает Донник.

По ее мнению, профессионалы должны равномерно распределяться по регионам, не скапливаясь в крупных городах.

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