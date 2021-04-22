Песков рассказал об отношении Кремля к миграции российских ученых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит трагедии в миграции российских ученых.

Представитель Кремля, комментируя данные статистики об оттоке ученых из страны, отметил, что «это не всегда отток, это чаще миграция».

«Ученые — абсолютно свободные люди и они работают в тех местах, где реализуются наиболее интересные проекты, где создаются наиболее комфортные условия», — считает Песков.

По его словам, в сфере науки Россия является участницей «очень конкурентной среды».

Как сказал Песков, в то время, когда одни ученые уезжают в иностранные лаборатории, другие возвращаются в Россию. Пресс-секретарь объяснил, что такой двусторонний процесс абсолютно нормален.

Также представитель Кремля напомнил, что государство и частные структуры обязаны создать комфортные условия для ученых, чтобы они могли реализовывать свой научный потенциал.