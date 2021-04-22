Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close

Большой свиток пророка Исайи написали два разных человека

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Команда ученых из Университета Гронингена выяснила, что Большой свиток пророка Исайи – один из текстов так называемых Кумранских рукописей – был написан двумя разными людьми, обладавшими схожим почерком. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE. По словам ведущего автора работы Младена Поповича, эксперты искали закономерности в стилистике и употреблении слов. Протестированный на свитке Исайи метод включал алгоритмы, разработанные Маруфом Дали и Ламбертом Шомакером.

Выяснилось, что свиток был разделен на две половины, которые были написаны разными людьми. Искусственный интеллект помог найти отличия, не заметные невооруженным глазом. В частности, особенности в написании букв алеф (она появляется в свитке более 5000 раз), бет и других символов указали на то, что текст составлен не одним человеком. Ученые допускают, что писцы учились у одного педагога или же были родственниками, к примеру, отцом и сыном.

«Новый метод анализа почерка с использованием искусственного интеллекта, продемонстрированный в исследовании, предлагает нам совершенно новые способы изучения древних рукописей», — отмечается в статье.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.