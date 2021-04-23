В России утвердили расписание ОГЭ-2021

Появилось расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов общеобразовательных школ в 2021 году. Его утвердили Минпросвещения и Рособрнадзор. Соответствующий приказ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, экзамены будут проведены с 24 мая по 2 июля.

Так, испытания по русскому языку пройдут 24 и 25 мая, а по математике — 27 и 28 мая. Резервными днями для сдачи экзамена по русскому языку будут 8 и 16 июня, а для экзамена по математике — 16 июня и 2 июля.

Пересдать экзамен по русскому языку можно будет 3 и 13 сентября, а математику — 6 и 15 сентября.

Ранее стали известны сроки проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) для выпускников школ.