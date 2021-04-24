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Новости науки

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Власти Австралии согласились на эксгумацию загадочного Сомертонского человека

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Власти Австралии согласились провести эксгумацию останков мужчины, чье тело было найдено на пляже Сомертон в Аделаиде 1 декабря 1948 года. Многолетние попытки выяснить личность мужчины превратились в одну из главных криминальных загадок Австралии XX века – следствие выяснило, что все этикетки на одежде человека были аккуратно спороты, бирок с указанием фамилии, которые было принято пришивать для прачечной, – нет.

В деле также есть ряд подозрительных обстоятельств, в том числе обнаружение в секретном кармане брюк человека клочка бумаги со странной надписью «Tamam Shud» —такой фразой заканчивался сборник «Рубайят» Омара Хайяма.

После нескольких лет общественной дискуссии полиция штата Южная Австралия с разрешения генерального прокурора одобрила проведение эксгумации. «Личность Сомертонского человека, найденного на пляже с недокуренной сигаретой, остается загадкой уже почти 73 года. ДНК-технологии значительного шагнули вперед, и запрос полиции на эксгумацию тела был одобрен. Это означает, что наконец это дело, которое изучалось и расследовалось более 70 лет, будет пересмотрено, и ответы на многие вопросы будут даны», — написал в Фейсбуке премьер-министр штата Стивен Маршалл.

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