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Новости науки

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Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, КГБ Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, КГБ

«Ростех» разрабатывает однофазную вакцину от коронавируса и гриппа

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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от коронавируса к 2022 году.

«Я надеюсь, что к концу года — в начале следующего мы сможем уже зарегистрировать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Чемезов отметил, что вакцина будет защищать как от коронавируса, так и от гриппа.

«Вместо двух уколов можно поставить будет один», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил, что специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ приступили к разработке еще одной вакцины против коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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