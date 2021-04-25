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Новости науки

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Роскосмос применит для новой станции неиспользованный модуль от МКС

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Государственная корпорация »Роскосмос» планирует доработать научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально предназначался для использования на Международной космической станции (МКС), для новой российской орбитальной станции, сообщает РИА «Новости».

Модуль НЭМ станет первым в составе Российской орбитальной служебной станции, которую «Роскосмос» планирует выводить на высокую орбиту начиная с 2025 года.

Главным проектом модернизации НЭМа станет его адаптация для запуска на ракете-носителе «Ангара-А5М» с космодрома Восточный, вместо ракеты «Протон-М» с Байконура, а также добавление двух кают и доработанных до современного стандарта бортовых систем.

Также активный стыковочный агрегат будет заменен на пассивный, так как НЭМ станет основой новой станции. Среди доработок оборудования будут улучшены системы управления движением и навигации, управления, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима.

Руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев считает, что на доработку НЭМа потребуется 1,5-2 года.

Новая орбитальная станция планируется посещаемой, а не постоянно обитаемой, как МКС. Экипаж будет составлять от двух до четырех человек.

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