НАСА: Crew Dragon приводнится 28 апреля

Сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщает, что пристыковавшийся к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль Crew Dragon приводнится в районе Мексиканского залива в среду, 28 апреля.

Корабль Resilience вернет на землю четырех человек — астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннона Уокера, а также сотрудника Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

НАСА и SpaceX (разработчик корабля) рассчитывают время приводнения Resilience в 12.40 по времени Восточного побережья США (19.40 МСК), в среду, 28 апреля.

«Resilience приводнится в одной из семи целевых посадочных зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды», — заявили в НАСА.

Кроме астронавтов, на Землю с МКС будут доставлены материалы исследований. Сайт НАСА также сообщает, что агентство будет вести прямую трансляцию посадки корабля Resilience.

Ранее космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС.