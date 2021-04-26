Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb запущена с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту запущена с космодрома Восточный, сообщается на сайте Роскосмоса.

Ракета стартовала в 01.14 мск, указано в сообщении. Спустя некоторое время головной блок ракеты, состоящий из разгонного блока «Фрегат» и космических аппаратов OneWeb, отделился от третьей ступени.

Как отмечает Роскосмос, запуск стал третьим полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный, выполняющимся по заказу европейской компании Arianespace и российско-французской компании «Старсем» для оператора спутниковой группировки OneWeb.

Ранее сообщалось, что британская компания OneWeb намерена в 2021 году осуществить от восьми до десяти запусков своих спутников. Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb состоялся 25 марта текущего года.