Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close
Пуск ракеты-носителя &laquo;Союз-ФГ&raquo; с пилотируемым кораблем &laquo;Союз МС-09&raquo; со стартового стола первой &laquo;Гагаринской&raquo; стартовой площадки космодрома &laquo;Байконур&raquo;, 6 июня 2018 года Пуск ракеты-носителя &laquo;Союз-ФГ&raquo; с пилотируемым кораблем &laquo;Союз МС-09&raquo; со стартового стола первой &laquo;Гагаринской&raquo; стартовой площадки космодрома &laquo;Байконур&raquo;, 6 июня 2018 года

Россия повторила космический рекорд, установленный 30 лет назад

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Россия за два с половиной года выполнила 58 подряд безаварийных пусков космических ракет. Таким образом, был повторен рекорд, установленный в современной истории страны в 1992-1993 годах, подсчитало РИА «Новости».

Данная безаварийная серия стартовала после пилотируемого запуска в октябре 2018 года, когда авария при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ» прервала полет к Международной космической станции (Мкс) корабля «Союз МС-10». Тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

Новость дополняется.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.