Россия повторила космический рекорд, установленный 30 лет назад

Россия за два с половиной года выполнила 58 подряд безаварийных пусков космических ракет. Таким образом, был повторен рекорд, установленный в современной истории страны в 1992-1993 годах, подсчитало РИА «Новости».

Данная безаварийная серия стартовала после пилотируемого запуска в октябре 2018 года, когда авария при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ» прервала полет к Международной космической станции (Мкс) корабля «Союз МС-10». Тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

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