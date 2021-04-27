Разработчик сообщил о «невероятной» чистоте «Спутника V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» очищается четыре раза, что обеспечивает «невероятную» чистоту препарата. Об этом сообщил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России по научной работе Денис Логунов, пишет РИА «Новости».

«С одной стороны, это значительно удорожает производство, потому что мы теряем некоторую часть нашего продукта, но мы достигаем невероятную чистоту нашего продукта. Это очень важно понимать», — сказал Логунов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

27 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Производители российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» заявили, что отказ Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от ввоза в страну данного препарата имеет политические причины.