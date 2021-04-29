Китай осуществил запуск основного модуля национальной космической станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» («Великий поход-5B», CZ-5) с основным модулем будущей китайской орбитальной станции была запущена в четверг, 29 апреля. Трансляция велась Центральным телевидением Китая

Запуск был осуществлен с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань.

Китайской орбитальной станции дали название «Тяньгун» («Небесный дворец).

Как передает РИА «Новости», длина основного модуля составляет 16,6 м, максимальный диаметр 4,2 м, а вес около 66 тонн. В настоящее время этот космический аппарат является самым крупным среди созданных в Китае. В нем будут находиться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа.