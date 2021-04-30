НАСА: марсианский вертолет Ingenuity не смог подняться в воздух

Вертолет НАСА Ingenuity, предназначенный для полетов в атмосфере Марса, не смог оторваться от поверхности планеты по неизвестным причинам. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные и вскоре повторим попытку», — сообщило НАСА .

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года.

Сообщалось, что 19 апреля Ingenuity совершил первый испытательный полет на этой планете.

Кроме того, вертолет Ingenuity прислал фото своей тени на Марсе.листы изучают данные и вскоре повторим попытку», - сообщило НАСА в Twitter. Сроки новой попытки не называются, но учитывая расстояния и задержку в коммуникации с устройством на Марсе, это может занять по меньшей мере день.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю получаемые снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.