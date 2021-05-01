Рогозин показал снятые российским спутником уникальные снимки

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал уникальные снимки зарождения вихрей и погоды, которые были сняты с российского спутника «Арктика-М». Кадры опубликованы в его Telegram-канале.

«Изображения динамических процессов в атмосфере в глобальном масштабе над арктическим районом, открывают новые возможности при решении метеорологических задач», — написал Рогозин.

Он подчеркнул, что Россия стала первой страной в мире, которая начала получать динамические процессы в этой области земного шара с такой периодичностью. По его словам, на основе снимков можно разрабатывать метеопрогнозы.

Ранее Рогозин заверил, что российские космонавты не будут пересаживаться на американские корабли для полетов.

Он подчеркнул, что российский корабль надежен и безопасен, умеет летать до МКС за рекордные три часа, а также имеет бытовой отсек, где космонавт может отдохнуть.