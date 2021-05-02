Crew Dragon с четырьмя астронавтами приводнился в Мексиканском заливе

Космический корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе, сообщает NASA в Twitter.

На борту находились астронавты NASА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Посадка произошла в 02.56 по времени Восточного побережья США (09.56 мск) в Мексиканском заливе в американском штате Флорида. В целом полет от Международной космической станции до Земли занял 6,5 часов.

Ранее сообщалось, что Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю.

Корабль Crew Dragon прибыл на МКС в ноябре прошлого года. В конце апреля ему на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.