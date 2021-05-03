Медик назвал страну — лабораторию по выведению новых штаммов COVID-19

Бразилия до сих пор не может взять коронавирус под контроль, из-за чего страна стала гигантской «лабораторией» по выведению новых штаммов вируса. Об этом рассказал профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес, пишет РИА «Новости».

«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию», — сказал специалист.

Он заявил, что уже известные штаммы — это только вершина айсберга, на самом деле их гораздо больше. По словам Альвеса, особо опасен амазонский штамм, который был найден в городе Манаус, потому что коронавирус начинает поражать все более молодых людей, в том числе беременных женщин.

«Выявление новых штаммов носит спорадический характер, когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий», — предупредил эксперт.

Бразилия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса: заразились 14,7 миллиона человек, скончались 407 тысяч пациентов.

Ранее швейцарские ученые разработали тест, который определяет по капле крови, есть ли у человека антитела к коронавирусу.