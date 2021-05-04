Марсоход «Персеверанс» сфотографировал ночное небо на Марсе

Марсоход «Персеверанс» впервые сфотографировал ночное небо на Марсе с помощью камеры, являющейся частью метеосистемы MEDA. Об этом NASA сообщила в Twitter.

На снимках изображены звезды и спутник Марса Фобос. Спутник «Персеверанс» оборудован системой MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer). Она состоит из нескольких датчиков и блока управления, которые весят около 5,5 килограмма.

Ранее сообщалось, что вертолет Ingenuity, созданный для полетов в условиях Марса, не смог взлететь по неизвестным причинам.

19 апреля Ingenuity совершил первый испытательный полет на этой планете. Кроме того, он прислал фото своей тени на Марсе.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю получаемые снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.