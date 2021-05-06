Российские ученые доказали существование «посмертной медитации»

Российские ученые получили первые научные подтверждения посмертной медитации — тукдам, в которой могут находиться буддийские монахи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя Института мозга человека РАН академика Святослава Медведева.

Тукдам — это состояние, в котором буддийские монахи могут находиться несколько дней или недель. Считается, что медитация умирающего монаха продолжает его посмертное бытие, а его тело становится нетленным.

По словам Медведева, с помощью аппаратуры учеными были обследованы 104 буддийских монахов, которые выполняли медитации, рекомендованные Далай-ламой. Исследователи сделали вывод, что тело монаха, который находится в тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти.

Академик подчеркнул, что над проектом работают две лаборатории, планируется открыть третью на севере Индии. Кроме специалистов из России, там работают тибетские монахи, изучавшие методы научного исследования под руководством российских ученых и ставшие монахами-исследователями.

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