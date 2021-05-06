Бельгийский вирусолог заявил, что «Спутник V» не уступает вакцине Moderna

Ведущий вирусолог Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст назвал геополитически мотивированным шагом решение признать Moderna лучшей вакциной от коронавируса. Он отметил, что российский препарат «Спутник V» по эффективности не уступает этой вакцине, передает РИА «Новости».

Накануне препарат от коронавирусной инфекции компании Moderna, разработанный с Национальным институтом здоровья в США, был признан лучшим на Всемирном конгрессе вакцин-2021.

Бельгийский эксперт заявил, что не придавал бы этой награде большого значения, так как на таком уровне во внимание принимался геополитический фактор. Он отметил, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer показывают беспрецедентную эффективность против COVID-19. Этот показатель у данных вакцин превышает 90%.

«Нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», — сказал Ван Ранст.

При этом он заявил, что не умаляет качества таких менее эффективных препаратов, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.

Специалист также напомнил, что «Спутник V» был создан первым. «С самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых <...>», — сказал Ван Ранст.

По его словам, отдать победу Moderna, «вероятно, в основном экономическое решение».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.