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Новости науки

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Вертолет NASA впервые переместился на новое место на Марсе

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Вертолет Ingenuity впервые прилетел на новое место на поверхности Марса, сообщает NASA.

Полет начался в 15.26 по времени восточного побережья США и занял 108 секунд. Аппарат поднялся на максимальную высоту 10 м и пролетел 129 м в южном направлении, сделав фотографии перед посадкой.

Это уже пятый полет вертолета на Марсе. В ходе прошлых четырех запусков Ingenuity всегда возвращался на место старта.

В NASA отметили, что в дальнейшем планируют перемещать аппарат таким образом, чтобы он не замедлял работу марсохода Perseverance.

Ранее сообщалось, что Perseverance сфотографировал ночное небо на Марсе.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю получаемые снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.

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