Россия и США создали группу по выяснению причин утечки воздуха на МКС

Россия и Соединенные Штаты создали рабочую группу по выяснению причин утечки воздуха на Международной космической станции (МКС), сообщила представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Роскосмос образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между NASA и российскими партнерами», – заявила Хелмс.

Она добавила, что целью создания рабочей группы является совместное определение причин утечки и предотвращение ее возможных негативных последствий. Кроме того, по словам Хелмс, американское космическое агентство намерено в июне отправить на МКС приборы для измерения деформаций на грузовом корабле Cargo Dragon.

Представитель NASA подчеркнула, что в настоящее время риск для экипажа космической станции оценивается как минимальный.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на борту МКС обнаружили три места возможной утечки воздуха в модуле «Звезда», после чего оперативно заделали их герметиком.