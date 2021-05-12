Археологи рассказали о подвиге римского солдата при извержении Везувия

Погибший от извержения Везувия в 79 году н. э. римский солдат, чьи останки были найдены в начале 1980-х годов, в последние минуты своей жизни пытался спасти жителей Геркуланума – одного из городов, уничтоженных стихийным бедствием. Как сообщает Daily Mail, в ходе недавних раскопок на месте обнаружения скелета легионера была обнаружена часть его доспехов и рюкзак с небольшими столярными инструментами. Археологи также нашли кожаный пояс, украшенный серебряными и золотыми пластинами.

Солдат принял смерть с мечом в руках. Кроме того, к его поясу был прикреплен кинжал. Поблизости находилась лодка. На земле рядом с останками лежала горсть монет. Общая сумма соответствует месячному жалованью преторианцев, которые служили в личной гвардии императоров. Анализ костей военного показал, что в момент смерти ему было 40-45 лет. Он находился в хорошей физической форме и хотел помочь обреченным людям. В своем заявлении археологи назвали солдата героем.