Ученые предупредили о начале новых ядерных реакций в Чернобыле

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС, сообщает журнал Science.

Специалисты заявили, что в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются реакции деления.

«Это как тлеющие угли в мангале», — прокомментировал химик Нил Хайят.

По словам Анатолия Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций, датчики фиксируют увеличение числа нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения, что говорит о реакции деления.

Возможность аварии на ЧАЭС не исключил его коллега Максим Савельев. У ответственных за управление ситуацией есть несколько лет, чтобы найти способ устранить возникшую угрозу, считает специалист.

Во время аварии на атомной электростанции 26 апреля 1986 урановые топливные стержни, их циркониевая оболочка, графитовые управляющие стержни и песок, сброшенный на активную зону четвертого энергоблока в попытке потушить пожар, превратились в лаву. Она растеклась по помещениям реакторного зала и образовала расплав, в котором находится около 170 тонн радиоактивного урана.

Через саркофаг из стали и бетона «Укрытие», который был построен над четвертым энергоблоком АЭС через год после катастрофы, внутрь попадала вода, которая замедляет нейтроны и увеличивает шансы на деление урановых ядер. Поэтому в 2016 году над «Укрытием» построили Новый безопасный конфайнмент (НБК). С этого момента количество нейтронов в большинстве точек «Укрытия» остается стабильным, местами уменьшается. Однако теперь нейтроны начали появляться и накапливаться в нескольких новых местах — за четыре года их количество в одном из помещений ЧАЭС удвоилось.

«Это достоверные и убедительные данные. Нам просто непонятно, что это за механизм», — отметил Нил Хайят.

Он заявил, что угрозу нельзя игнорировать. По словам ученого, реакции деления в этом участке могут ускориться, что приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.

Савельев, в свою очередь, добавил, что взрывная реакция способна обрушить неустойчивые элементы «Укрытия», и тогда саркофаг НБК наполнится радиоактивной пылью.

Ученые сделали вывод, что решить эту проблему будет непросто.

Ранее стало известно о намерении Украины внести объекты Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия.