Ученые создали нейропротез, трансформирующий мысли в печатный текст

Американские ученые создали специальный интерфейс «мозг-компьютер», который может напрямую трансформировать мысли в печатный текст со скоростью примерно 90 символов в минуту. Нейропротез успешно подключили к мозгу парализованного инвалида. Об этом сообщила пресс-служба Стэнфордского университета со ссылкой на статью в журнале Nature.

По словам научного сотрудника Стэнфордского университета Френсиса Уиллетта, интерфейс умеет считывать буквы, которые пациент рисует в уме. Благодаря этому система почти не совершает ошибок при «мысленном» наборе текста.

Нейропротез был успешно опробован на 63-летнем пациенте, тело которого было полностью парализовано после травмы спинного мозга. Мужчина быстро освоил новую систему, научившись набирать сложные слова и предложения со скоростью 90 символов в минуту, при этом практически не совершая ошибок.

По данным ученых, нейрочип вживляется в часть коры мозга пациента, которая отвечает за исполнение точных и детальных действий, в том числе перемещений руки во время написания текста. После этого человек должен представить, что он пишет на листе бумаги определенный символ. Алгоритмы, разработанные Уиллеттом и его коллегами, начинают различать мысленные сигналы, и трансформируют мысли в печатный текст.

Ранее сообщалось, что в США начали применять технологии виртуальной реальности для реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. Пока испытания находятся на ранней стадии, но уже показывают положительные результаты.