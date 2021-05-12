В институте РАН оценили статью в Science про цепную реакцию на ЧАЭС

В Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) считают, что авторы публикации о возможности возобновления самоподдерживающей цепной реакции деления в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС пытаются привлечь внимание к давно известным явлениям. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ИБРАЭ.

Уточняется, что наличие реакций деления с образованием нейтронов характерно как для свежего, так и для отработанного ядерного топлива.

«Было всегда известно, что в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления. На основании статьи можно сделать выводы, что до теоретического перерастания ситуации к состоянию, требующего вмешательства, может пройти еще много лет», — сказано в сообщении.

Как отмечают специалисты института, медленный рост интенсивности реакций радиоактивного деления под чернобыльским реактором возможен по нескольким причинам. Отмечено, что она зависит от наличия замедлителя, которым в данном случае является вода, поступающая с дождевыми или грунтовыми потоками. Вода замедляет нейтроны, что способствует повышению интенсивности реакций деления в топливных массах.

Кроме того, топливо меняет свою структуру под воздействием ионизирующего излучения и в случае иссушения, что так же может влиять на интенсивность ядерного деления в нем. Специалисты предполагают, что данные процессы, как и сказано в статье, не достаточно глубоко изучались.

Ранее ученые в материале, опубликованном в научном журнале Science, предупредили, что в четвертом блоке Чернобыльской атомной станции спустя 35 лет после аварии вновь зафиксированы признаки реакций деления радиоактивного топлива.

В свою очередь, «Чернобыльская АЭС» на Украине опровергла информацию СМИ.