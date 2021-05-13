Китай хочет сотрудничать с Россией по проекту арктической станции «Снежинка»

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявил, что Китай вслед за Южной Кореей заинтересовался возможностью сотрудничать в рамках проекта строительства арктической станции «Снежинка», передает РИА «Новости».

По его словам, Пекин уже выразил готовность подключиться, проявляет интерес к данному проекту, «в том числе к поставкам оборудования».

Дипломат отметил, что Южная Корея также решила, что примет участие в строительстве станции.

Ранее Корчунов заявлял, что Сеул создает фонд для работы с российской стороной в сфере водородной энергетики. Он рассказывал, что первым проектом этого фонда может стать работа по станции «Снежинка».

Международная арктическая станция «Снежинка» должна стать полностью автономным комплексом, который будет работать на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). У станции будет нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, поэтому проект станции и был так назван.