Ученый оценил информацию о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС

Доктор технических наук Владимир Кузнецов прокомментировал сообщения о возобновившихся ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает RT.

По его словам, аналогичные процессы на атомной электростанции не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на ЧАЭС. Также он добавил, что масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала как раз через них, а затем опускалась ниже.

«Естественно, все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, они поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться. Так это будет до тех пор, пока они все не распадутся, а это тысячелетия», — подчеркнул эксперт.

Кузнецов также уточнил, что в подаппаратных помещениях Чернобыльской АЭС на данный момент находится 60 тонн расплава, а в совокупности во всем реакторе РБМК — 190 тонн ядерного топлива.

Отмечается, что некоторая часть была выброшена в окружающую среду, однако большая часть осталась внутри ядерного реактора.

«Естественно, идут эти процессы распада, но они есть и будут идти. Для этого и первый саркофаг сделали, а после этого сделали второй саркофаг... И датчики там стоят, которые это контролируют», — сказал ученый.

Ранее ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС.