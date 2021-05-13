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Новости науки

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Старт ракеты-носителя &laquo;Союз-2.1а&raquo; с транспортным грузовым кораблем &laquo;Прогресс МС-15&raquo; с космодрома Байконур, 23 июля 2020 года Старт ракеты-носителя &laquo;Союз-2.1а&raquo; с транспортным грузовым кораблем &laquo;Прогресс МС-15&raquo; с космодрома Байконур, 23 июля 2020 года

Предприниматель из Японии купил два места на «Союзе» для полета на МКС

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Японский предприниматель Юсаку Маэдзава, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в декабре, купил место на корабле «Союз» себе и своему помощнику Йозо Хирано. Об этом сообщает компания Space Adventures.

Уточняется, что в следующем месяце после прохождения необходимых медицинских осмотров Маэдзава начнет подготовку к полетам в России.

Ранее стало известно, что Россия собирается отправить первую группу туристов на корабле «Союз» на МКС 8 декабря 2021 года. Согласно проекту программы, «Союз МС-20» с российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. 20 декабря они должны будут вернуться на Землю.

Позже стали известны имена первых космических туристов, которые отправятся на МКС на корабле Crew Dragon.

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