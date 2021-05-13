Предприниматель из Японии купил два места на «Союзе» для полета на МКС

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в декабре, купил место на корабле «Союз» себе и своему помощнику Йозо Хирано. Об этом сообщает компания Space Adventures.

Уточняется, что в следующем месяце после прохождения необходимых медицинских осмотров Маэдзава начнет подготовку к полетам в России.

Ранее стало известно, что Россия собирается отправить первую группу туристов на корабле «Союз» на МКС 8 декабря 2021 года. Согласно проекту программы, «Союз МС-20» с российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. 20 декабря они должны будут вернуться на Землю.

Позже стали известны имена первых космических туристов, которые отправятся на МКС на корабле Crew Dragon.