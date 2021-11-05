NASA вновь перенесла запуск Crew Dragon-3 к МКС

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС) был перенесен NASA и SpaceX на понедельник, 8 ноября, сообщается на сайте NASA.

«NASA и SpaceX отказываются от запуска корабля 6-го или 7-го ноября из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщили в NASA.

По данным американского космического агентства, намеченному на субботу, 6 ноября запуску могут помешать сильные ветры, кучевые облака и грозы.

«Ближайшая возможность отстыковки корабля Crew-2 от МКС намечена на 7 ноября в 13.05 по североамериканскому восточному времени (20.05 мск), после чего корабль направится к Земле и приводнится у берегов Флориды. Запасной вариант начала возвращения со станции назначен на 8 ноября», — дополнили в NASA.

Ранее полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблем со здоровьем у члена экипажа.