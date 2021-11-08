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В Турции нашли головы из известняка самых знаменитых древнегреческих богов

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ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва. Аттика, ок. 520 г. до н.э. Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1969

В Турции, на территории древнего города Айзаной, в ходе археологических раскопок были найдены головы древнегреческих богов Афродиты и Диониса, об этом пишет Greek Reporter. Изваяния нашли в русле ручья.

При этом сообщается, что тела статуй были найдены еще во время предыдущих раскопок. Головы также были вырезаны из известняка. Археологи считают, что мастера работали над статуями примерно пять тысяч лет назад.

Координатор раскопок, археолог Гохан Коскун из турецкого Университета Думлупынара обратил внимание на особенную важность и ценность этих артефактов для дальнейших исследований.

«Они демонстрируют, что политеистическая культура древней Греции существовала долгое время, не теряя своего значения в римскую эпоху», — заключил специалист.

Ученым пока неизвестны обстоятельства, при которых скульптуры богини красоты и бога виноделия лишились голов.

Ранее археологов поставил в тупик значок с национальным символом США в 3000-летнем замке на территории Турции.

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