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Нейробиологи научили парализованного скоростному набору текста силой мысли

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Willett et al./Nature

Нейробиологи создали мозговой имплант, который позволил немому парализованному печатать текст на экране силой мысли с высокой скоростью. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

65-летний мужчина, получивший в ходе эксперимента условное имя T5, травмировал позвоночник в 2007 году, и оказался парализованным ниже шеи, не мог более писать и говорить.

Ученые из Стэнфордского университета вернули ему возможность общаться с помощью текста, применив необычный подход для создания нейроимпланта. Он состоит из электродов, считывающих мозговую активность, и нейросети, которая ее интерпретирует. При этом пациент должен не просто думать о словах, а мысленно писать их от руки. Компьютер анализирует эти воображаемые движения и распознает, какую букву хочет написать человек. Этот подход существенно отличается от предшествующих, которые подразумевали, например, мысленное перемещение курсора по экранной клавиатуре.

«Мы выяснили, что сложные спланированные движения, включающие в себя изменения скорости и траектории, могут быть легче и быстрее интерпретированы искусственным интеллектом, чем простые, как при перемещении курсора», – говорит Фрэнсис Уиллетт, руководитель проекта.

Метод анализа воображаемого письма позволил набирать текст с высокой скоростью – 115 символов в минуту, что, по словам авторов изобретения, сравнимо со скоростью набора букв на экране смартфона людьми того же возраста. Собственная точность интерпретации алгоритма достигает 94 процентов и возрастает до 99 процентов при использовании автокорректора. Теперь ученые планируют научить пользоваться этим имплантом других людей, а также добавить поддержку заглавных букв и инструментов форматирования.

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