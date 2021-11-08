Ученые: свирепые черви-пенисы были первыми раками-отшельниками древних морей

Фаллосообразные черви приапулиды когда-то были бичом кембрийских морей — главными хищниками, широко распространившимися по всему океану и обзаведшимися острыми зубами, угрожавшими любому встретившемуся им на пути морскому существу. Однако теперь британские палеонтологи выяснили, что и сами эти черви были вынуждены спасаться от каких-то еще более грозных хищников, укрываясь в конусообразных раковинах хиолитов, подобно тому, как это делают современные раки-отшельники. Об этом пишет издание Live Science со ссылкой на журнал Current Biology.

Приапулиды получили свое наименование из-за характерного внешнего облика — в честь древнегреческого бога мужской плодовитости Приапа, изображавшегося с чрезмерно развитым половым членом. В настоящее время насчитывается около двадцати видов приапулид, они иногда пугают рыбаков, но, разумеется, уже не выглядят так свирепо, как во времена Кембрийского периода (543–490 млн лет назад). В тот период на Земле произошло взрывное увеличение биоразнообразия и появились предки практически всех современных животных.

Теперь британские исследователи описали четыре тайваньские окаменелости хищных приапулидов, относящихся к раннему кембрию (около 525 млн лет назад), которые были укрыты в раковинах хиолитов — давно вымершей группы морских беспозвоночных животных. В том же регионе были найдены десятки других пустых раковин, но ни одного другого свободноживущего приапулида, что позволяет предположить, что связь между ними не была простой случайностью. Вероятно, эти существа выбрали панцири для постоянной защиты от кембрийских хищников, а не в качестве временного убежища.

Поскольку все черви были обнаружены в одном и том же типе раковин и примерно в одном и том же положении, вполне вероятно, что они целенаправленно присваивали чужие раковины и делали их своими домами подобно тому, как поступают современные раки-отшельники, умудрившись изобрести эту стратегию за сотни миллионов лет до ракообразных. Ранее этот тип «отшельнического» поведения никогда не наблюдался ни у приапулидов, ни у каких-либо других видов до мезозойской эры (от 250 до 65 млн лет назад).