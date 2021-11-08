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В США выясняют причину воспаления сердца из-за РНК-вакцин от COVID-19

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Siphiwe Sibeko/File Photo/Reuters

Органы здравоохранения США пытаются установить связь между некоторыми вакцинами от коронавируса и вредом для сердца. Об этом сообщает Wall Street Journal.

У ученых пока нет объяснения, почему вакцины на основе РНК – Pfizer и Moderna – вызывают воспаление в сердце. Чаще всего речь идет о воспалении миокарда — миокардите, но врачи также фиксировали случаи перикардита, воспаления наружной оболочки сердца.

Согласно некоторым теориям, дело в спайковом (S) белке, который организм вырабатывает в ответ на вакцинацию. Кроме того, воспаление могут вызывать как сами молекулы РНК, так и другие компоненты вакцины.

Дополнительно исследователи проверяют версию о введении вакцины прямо в вену (что неправильно), в результате чего вещество сразу попадает в сердечную мышцу. Чтобы внести ясность, медики изучают образцы сердечной ткани пациентов, заболевших миокардитом или перикардитом от вакцинации.

Всего в США насчитывается 877 подтвержденных случаев миокардита у вакцинированных моложе 30 лет, при этом общее число привившихся РНК-вакцинами достигает 86 млн.

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