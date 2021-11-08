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Женщина без рук и ног смогла работать учителем с помощью бионических протезов

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openbionics.com

Учительница начальных классов из Великобритании смогла вернуться к работе после того, как потеряла все конечности из-за инфекции. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В 2019 году у 47-летней Кэт Трегенны из Лондона начался сепсис из-за инфекционного заболевания. В больнице она перенесла несколько остановок сердца, и чтобы спасти женщину, врачи ампутировали ей обе ноги ниже колена и обе руки ниже локтя. Женщина стала инвалидом, и не могла работать.

«Я всегда мечтала вернуться к преподаванию, но понимала, что не смогу это сделать с крюками вместо рук», – говорит женщина. Поэтому она начала сбор денег для покупки роботизированных протезов Hero Arms от компании Open Bionics.

Их каркас изготовлен с помощью 3D-печати, а управляются они с помощью датчиков, закрепленных на остатках мышц. Они считывают их сокращения, определяют, какое движение человек пытается совершить, и передают соответствующий сигнал в систему управления.

Теперь Кэт вернулась к работе. С помощью бионических рук женщина может двигать предметы, брать книги и даже писать маркером на доске.

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