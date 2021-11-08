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Онкологи нашли новый способ спасать детей с раком

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Depositphotos

Генетический анализ позволит более эффективно диагностировать рак у детей и выбирать стратегию лечения, уверены онкологи из Кембриджского университета. Об этом они сообщили на конференции британского Национального института исследований рака.

Исследователям удалось получить геномы 36 детей, страдавших от рака, и образцы опухолей — всего 23 вида. Анализ различий генома позволил обнаружить несколько потенциально важных генетических вариантов. В двух случаях они подтвердили существующий диагноз, в четырех — привели к его изменению. В восьми случаях анализ генома позволил получить новую информацию о дальнейших прогнозах течения болезни. В двух случаях рак оказался наследственным. Для семи детей удалось подобрать методы лечения, некоторые из которых ранее к ним не применялись, но могли бы оказаться эффективными.

Таким образом, секвенирование генома помогло более точно определять причины образования опухоли и подбирать терапию. Исследователи надеются, что в будущем такой подход позволит повысить выживаемость при онкологических заболеваниях.

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