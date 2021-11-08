Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16

Ученые назвали продукты, снижающие риск развития инсульта

close
100%
Depositphotos

Американские учены пришли к выводу, что регулярное потребление растительных или полиненасыщенных жиров снижает риск возникновения инсульта, пишет журнал MedicalXpress. Так, растительными жирами, в частности, богаты орехи, семена, авокадо, оливки.

По информации издания, результаты исследований будут представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

Ученые проанализировали данные 27-летнего наблюдения за 117 136 участниками исследования. В эксперименте участвовали медицинские работники, возраст которых в среднем составлял 50 лет. Уточняется, что в начале исследования никто из испытуемых не страдал от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые четыре года участники заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы о своем рационе питания для расчета количества и качества употребляемых жиров.

Результаты исследования в итоге показали, что у участников, которые часто ели продукты с растительными жирами, вероятность инсульта была на 12% ниже, чем у тех, кто активно ел красное и обработанное мясо, получая из него большое количество животных жиров.

Ранее врач перечислила три главных признака начинающегося инсульта. По ее словам, симптомами инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Также при инсульте возможна слабость и неловкость в конечностях, когда человек не способен поднять обе руки одновременно.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+