Астероид размером с три футбольных поля летит к Земле

В середине ноября около Земли пролетит потенциально опасный астероид 2004 UE. Об этом сказано на сайте одного из подразделений NASA.

По данным американского агентства, речь идет о небесном теле размером от 170 до 380 метров в диаметре.

Ожидается, что на минимальное расстояние к земному шару оно приблизится 13 ноября. Астероид пролетит от планеты более чем в 4 млн км — это более 11 дистанций от Земли до Луны.

2004 UE входит в группу «Аполлонов», потенциально опасных астероидов, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли. В следующий раз он может сблизиться с планетой в 2051 году.

Ранее сообщалось, что к Земле движется астероид 4660 Nereus. NASA классифицирует данный объект как «потенциально опасный». Длина небесного тела составляет 330 метров, это на 30 метров больше, чем высота Эйфелевой башни.

До этого группа исследователей из США и Австрии проанализировала остатки древних астероидов на Земле и смоделировала последствия их падений на планету. Удалось показать, что подобные события в архее, 2,5-4 млрд лет назад, происходили гораздо чаще, чем думали до сих пор, и выяснить, что все это серьезно повлияло на скорость наполнения кислородом земной атмосферы.