Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами сел на воду у берегов США

Космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту совершил посадку в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Трансляция полета доступна на сайте NASA.

На борту корабля Endeavour находятся американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

До этого корабль отстыковался от Международной космической станции, совершил полный облет станции и сфотографировал ее.

Ранее в NASA рассказали, что рассчитывают на то, что российский космонавт полетит на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon осенью 2022 года. Об этом заявил руководитель программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на МКС Джоэль Монтальбано.

Монтальбано сообщил на пресс-конференции миссии Crew Dragon-3, что американское космическое агентство готовит соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах.